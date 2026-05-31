$!Incendio consume taller mecánico en Chávez Talamantes, Ahome; reportan siete autos calcinados

EL CARRIZO, Ahome._ Siete automóviles que se encontraban en reparación resultaron en pérdida total luego de que un fuerte incendio consumiera un taller mecánico ubicado en la comunidad de Chávez Talamantes, perteneciente a la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz. El siniestro se registró durante la tarde de este domingo 31 de mayo. La emergencia fue reportada a los números de emergencia 911, por habitantes de la zona, quienes se percataron de la densa columna de humo y las llamas que envolvían a las unidades estacionadas a un costado de la carretera Internacional México 15.

Al lugar se trasladaron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, apoyados por personal de la base local de Chávez Talamantes. Los traga humo trabajaron intensamente por más de 60 minutos para sofocar la conflagración y evitar que el fuego se propagara hacia la maleza de los predios contiguos. De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se habría originado a raíz de un cortocircuito en un transformador propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contiguo al establecimiento.







