$!Incendio consume tres viviendas en asentamiento de Valle del Agua, al oriente de Culiacán

Tres domicilios quedaron completamente destruidos tras un incendio registrado durante la tarde de este domingo 24 de mayo en un asentamiento del fraccionamiento Valle del Agua, ubicado en la salida oriente de Culiacán.
El siniestro fue reportado alrededor de las 14:00 horas en el cruce de la calle Valle del Agua y Río Baluarte, donde vecinos alertaron al número de emergencias sobre fuertes llamas que consumían varias viviendas de tipo invasión.
Tras el reporte, elementos de Bomberos Culiacán y personal de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para atender la emergencia, mientras efectivos de la Guardia Nacional resguardaban el área.
De acuerdo con versiones preliminares del cuerpo de bomberos, el incendio presuntamente se originó por un corto circuito, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente entre los inmuebles.
Las viviendas afectadas estaban construidas principalmente con lámina y madera, situación que facilitó que fueran consumidas casi por completo por las llamas.
Autoridades informaron que al momento del incendio no había personas dentro de los domicilios, por lo que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas.
Durante varios minutos, los cuerpos de emergencia realizaron maniobras utilizando mangueras y equipo especializado hasta lograr sofocar completamente el fuego.
El incendio dejó únicamente daños materiales, aunque las tres viviendas terminaron prácticamente reducidas a escombros debido a la intensidad de las llamas.
Una vez concluidas las labores de enfriamiento y supervisión, los equipos de rescate y seguridad se retiraron del lugar.