$!Incendio consume tres viviendas en asentamiento de Valle del Agua, al oriente de Culiacán

Tres domicilios quedaron completamente destruidos tras un incendio registrado durante la tarde de este domingo 24 de mayo en un asentamiento del fraccionamiento Valle del Agua, ubicado en la salida oriente de Culiacán.

El siniestro fue reportado alrededor de las 14:00 horas en el cruce de la calle Valle del Agua y Río Baluarte, donde vecinos alertaron al número de emergencias sobre fuertes llamas que consumían varias viviendas de tipo invasión.

Tras el reporte, elementos de Bomberos Culiacán y personal de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para atender la emergencia, mientras efectivos de la Guardia Nacional resguardaban el área.