Incendio consume una vivienda en la colonia 6 de Enero de Guasave

GUASAVE. _ Un incendio consumió una vivienda durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre en la colonia 6 de Enero de este municipio, fue el mismo propietario del inmueble quien descubrió su vivienda envuelta en llamas al regresar de la calle.

El reporte del siniestro ingresó a los números de emergencia alrededor de las 03:55 horas, alertando sobre un fuerte fuego activo en un domicilio ubicado en la intersección de los callejones Doctor Brown y Petatlán. De inmediato, elementos del Departamento de Bomberos y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable se movilizaron hacia el sector.

A su llegada, los cuerpos de rescate se encontraron con el fuego en una fase avanzada, consumiendo rápidamente el interior del domicilio. Los bomberos iniciaron las maniobras de sofocación y, tras un intenso trabajo, lograron controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran hacia los inmuebles aledaños.

Sin embargo, el poder del fuego fue devastador. La corporación policial confirmó que las llamas arrasaron con muebles, aparatos y la gran mayoría de los enseres domésticos del afectado, dejando la unidad habitacional en pérdida casi total.

De acuerdo con el testimonio del propietario quien se identificó como Néstor ante las autoridades, el inmueble se encontraba vacío cuando inició el fuego, solo se reportaron daños en materiales, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas que lamentar.