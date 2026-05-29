$!Incendio consume una vivienda en la colonia Grecia, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un incendio dejó en pérdida total una vivienda donde había material reciclado, en la colonia Grecia, al norte de Culiacán.

El inmueble se ubica casi esquina con la calle Jano y la calle Galaxia, a pocos metros de la avenida Universo.

El hecho fue reportado a los números de emergencia aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes 29 de mayo.