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Incendio consume una vivienda en la colonia Grecia, al norte de Culiacán

Las llamas se habrían originado este viernes por un fallo en la manipulación de fuego y material reciclable
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/05/2026 21:39
29/05/2026 21:39

CULIACÁN._ Un incendio dejó en pérdida total una vivienda donde había material reciclado, en la colonia Grecia, al norte de Culiacán.

El inmueble se ubica casi esquina con la calle Jano y la calle Galaxia, a pocos metros de la avenida Universo.

El hecho fue reportado a los números de emergencia aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes 29 de mayo.

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Los primeros informes apuntan a que las llamas se originaron por un fallo en la manipulación de fuego y el material reciclable.

Asimismo, se informó que el domicilio era habitado por dos personas mayores, pero no fueron localizadas por las autoridades al momento del hecho.

Elementos de Bomberos Culiacán acudieron y lograron sofocar las llamas tras más de una hora de trabajos, sin reportar personas lesionadas ni fallecidas.

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