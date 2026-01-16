$!Incendio consume una vivienda en la colonia La Cuchilla, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Una vivienda construida parcialmente de material y lámina fue consumida en su totalidad por las llamas la noche de este viernes 16 de enero, en un siniestro que amenazó con propagarse a negocios vecinos en el sector oriente de la ciudad.

La alerta del siniestro se registró alrededor de las 19:00 horas en la colonia La Cuchilla. Vecinos reportaron al número de emergencias 911 una intensa columna de humo y fuego que emanaba de un inmueble el cual se ubica sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Corregidora y el Bulevar Macario Gaxiola.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar de los hechos, el fuego habría iniciado en el pórtico de la casa.

Trascendió que una acumulación de basura en la entrada, combinada presuntamente con una colilla de cigarro arrojada al descuido, funcionó como el detonante inicial el cual rápidamente envolvió en llamas la estructura.