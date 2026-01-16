$!Incendio consume una vivienda en la colonia La Cuchilla, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Una vivienda construida parcialmente de material y lámina fue consumida en su totalidad por las llamas la noche de este viernes 16 de enero, en un siniestro que amenazó con propagarse a negocios vecinos en el sector oriente de la ciudad.
La alerta del siniestro se registró alrededor de las 19:00 horas en la colonia La Cuchilla. Vecinos reportaron al número de emergencias 911 una intensa columna de humo y fuego que emanaba de un inmueble el cual se ubica sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Corregidora y el Bulevar Macario Gaxiola.
De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar de los hechos, el fuego habría iniciado en el pórtico de la casa.
Trascendió que una acumulación de basura en la entrada, combinada presuntamente con una colilla de cigarro arrojada al descuido, funcionó como el detonante inicial el cual rápidamente envolvió en llamas la estructura.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, en coordinación con Protección Civil de Ahome, arribaron al sitio para combatir el fuego.
Su prioridad fue realizar un ataque defensivo para cortar el avance de las llamas, ya que el domicilio siniestrado colinda con una carpintería, lo que representaba un riesgo latente de una propagación de mayores proporciones.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargaron de acordonar el perímetro para facilitar las maniobras de las unidades cisterna.
El propietario del inmueble no se encontraba en el interior al momento del incidente, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.
Sin embargo, las pérdidas materiales fueron valuadas en miles de pesos, al quedar la vivienda prácticamente destruida.
Las autoridades competentes serán quienes realicen el peritaje oficial para confirmar la causa del incendio.