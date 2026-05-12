$!Incendio consume vehículos en pensión de la Fiscalía al norte de Culiacán

Un incendio registrado durante la noche de este martes 12 de mayo consumió diversos vehículos en la pensión de unidades aseguradas de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el sector Los Ángeles, al norte de Culiacán.
Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 19:30 horas, cuando ciudadanos alertaron sobre una intensa columna de humo y grandes llamas provenientes del inmueble donde se resguardan automóviles relacionados con investigaciones, aseguramientos y hechos delictivos.
Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad se movilizaron rápidamente al lugar para atender la emergencia.
Durante varias horas, bomberos realizaron maniobras para contener y sofocar el fuego, el cual alcanzó a consumir varias unidades que se encontraban dentro del predio.
Hasta algunas horas después de iniciado el siniestro, los cuerpos de emergencia lograron controlar por completo las llamas.
Autoridades informaron que únicamente se registraron daños materiales, sin que hasta el momento existan reportes de personas intoxicadas o lesionadas.
Las causas que originaron el incendio aún se desconocen y tampoco se ha determinado si el fuego pudo haber sido provocado.
En la zona permanece desplegado un fuerte operativo por parte de elementos policiales y militares, mientras continúan las labores de supervisión e investigación para esclarecer el caso.