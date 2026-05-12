$!Incendio consume vehículos en pensión de la Fiscalía al norte de Culiacán

Un incendio registrado durante la noche de este martes 12 de mayo consumió diversos vehículos en la pensión de unidades aseguradas de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el sector Los Ángeles, al norte de Culiacán.

Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 19:30 horas, cuando ciudadanos alertaron sobre una intensa columna de humo y grandes llamas provenientes del inmueble donde se resguardan automóviles relacionados con investigaciones, aseguramientos y hechos delictivos.

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad se movilizaron rápidamente al lugar para atender la emergencia.