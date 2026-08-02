$!Incendio consume vivienda de adulto mayor en Tierra Blanca, en Culiacán; pide apoyo

Una vivienda tipo choza, en la que residía un adulto mayor, fue consumida por un incendio originado de un accidente doméstico, durante la tarde de este domingo 2 de agosto en la Colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

El afectado, José Alfonso “N”, de 70 años de edad, presentó dos lesiones leves por quemadura en la espalda alta y en la frente.

El lugar del siniestro se encuentra ubicado por la Calle Agustina Ramírez, entre la Calle Reynaldo González y casi esquina con Catedráticos.

Cerca de las 13:40 horas, el adulto mayor dejó una olla con frijoles en la estufa, salió para ayudar a su madre a mover unas cosas pesadas, y cuando regresó vio el domicilio en llamas.