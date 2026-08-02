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Incendio consume vivienda de adulto mayor en Tierra Blanca, en Culiacán; pide apoyo

José Alfonso, de 70 años, resultó con quemaduras leves y perdió sus pertenencias tras el siniestro provocado por un accidente en su cocina; solicita la ayuda de la ciudadanía
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/08/2026 14:47
02/08/2026 14:47

Una vivienda tipo choza, en la que residía un adulto mayor, fue consumida por un incendio originado de un accidente doméstico, durante la tarde de este domingo 2 de agosto en la Colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

El afectado, José Alfonso “N”, de 70 años de edad, presentó dos lesiones leves por quemadura en la espalda alta y en la frente.

El lugar del siniestro se encuentra ubicado por la Calle Agustina Ramírez, entre la Calle Reynaldo González y casi esquina con Catedráticos.

Cerca de las 13:40 horas, el adulto mayor dejó una olla con frijoles en la estufa, salió para ayudar a su madre a mover unas cosas pesadas, y cuando regresó vio el domicilio en llamas.

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Vecinos del lugar afirmaron que, previo al incendio, escucharon estruendos que precedieron al fuego, por lo que llamaron a los servicios de emergencias.

El cuerpo de Bomberos Culiacán y el Ejército Mexicano asistieron al llamado y auxiliaron al adulto mayor, al mismo tiempo que realizaron las maniobras para sofocar el incendio.

Sin embargo, el asentamiento y objetos que habían en el interior quedaron reducidos a cenizas.

José Alfonso solicitó el apoyo de la ciudadanía para reponer algunas de las pertenencias que perdió, así como sus identificaciones oficiales que utiliza para acceder a programas sociales.

Para ello, puso a disposición el número telefónico 667 429 0034.

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