Incendio consume vivienda de dos pisos en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio registrado la mañana de este lunes consumió por completo una vivienda de dos niveles en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán. El siniestro provocó cuantiosas pérdidas materiales, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

El hecho se reportó alrededor de las 9:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Profesor Reynaldo González, entre la Francisco Márquez y Matías Lazcano, en el mencionado sector.

El fuego se habría originado en la planta baja del inmueble, propagándose rápidamente hasta el segundo piso y consumiendo múltiples objetos, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas; sin embargo, vecinos señalaron que las llamas se originaron de forma repentina dentro del inmueble y se propagaron rápidamente, sin que pudiera hacerse nada para controlarlas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, en coordinación con personal de Protección Civil, acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias y sofocar el siniestro. Para ello, utilizaron mangueras de alta presión, ventiladores y otros equipos especializados.

Durante las labores, uno de los bomberos resultó intoxicado tras ingresar al interior del domicilio en llamas. Fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado en una ambulancia de Protección Civil para recibir atención médica, ya que su estado de salud se reportó como delicado.

Al lugar también arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona y cerraron el acceso a vehículos y peatones para facilitar las labores de emergencia.

Los bomberos continuaron trabajando durante un largo periodo debido a la magnitud del incendio. A pesar de la intensidad del fuego, la situación fue controlada y no se reportaron daños a viviendas colindantes.