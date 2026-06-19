$!Incendio consume vivienda de madera en el sector La Guamuchilera, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Una vivienda construida con madera y lámina quedó reducida a cenizas luego de que un fuerte incendio la consumió en su totalidad la noche de este viernes 19 de junio, hecho que generó la movilización de los cuerpos de rescate en el sector La Guamuchilera. El reporte se generó a través del número de emergencias 911, cuando vecinos de la calle La Angostura, en el tramo comprendido entre las vialidades Santa Cecilia y San Nicolás, se percataron de que las llamas devoraban la estructura y amenazaban con propagarse rápidamente hacia los domicilios contiguos.

Ante el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis se trasladaron de inmediato al lugar, desplegando mangueras y equipo especializado. Los bomberos iniciaron las labores de contención, logrando sofocar el fuego tras varios minutos de intensas maniobras, evitando así una contingencia mayor.