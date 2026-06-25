$!Incendio consume vivienda y taller de costura en la colonia Morelos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio registrado durante la mañana de este jueves 25 de junio consumió gran parte de una vivienda de dos plantas donde también funcionaba un taller de costura, en la colonia Morelos, en Culiacán.

El siniestro fue reportado alrededor de las 06:15 horas en el cruce de la avenida Nicolás Bravo y la calle Juan de Dios Bátiz, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre un domicilio envuelto en llamas y la posible presencia de personas en su interior.