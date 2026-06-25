$!Incendio consume vivienda y taller de costura en la colonia Morelos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio registrado durante la mañana de este jueves 25 de junio consumió gran parte de una vivienda de dos plantas donde también funcionaba un taller de costura, en la colonia Morelos, en Culiacán.
El siniestro fue reportado alrededor de las 06:15 horas en el cruce de la avenida Nicolás Bravo y la calle Juan de Dios Bátiz, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre un domicilio envuelto en llamas y la posible presencia de personas en su interior.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano para brindar seguridad durante las labores de auxilio, mientras bomberos y paramédicos se acercaron al inmueble para rescatar a dos mujeres que habitaban la vivienda.
Las ocupantes fueron valoradas por socorristas y, de manera preliminar, se informó que no presentaban lesiones de gravedad.
Tras varios minutos de trabajo, el Cuerpo de Bomberos logró sofocar el incendio, que ocasionó cuantiosos daños materiales tanto en la vivienda como en el equipo de costura que se encontraba en el interior del inmueble.
De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el fuego se habría originado a causa de un cortocircuito. También señalaron que un vecino fue quien advirtió a las mujeres sobre el incendio y las despertó a tiempo, permitiendo que salieran del domicilio antes de que el fuego se propagara por toda la vivienda.