$!Incendio consume yarda recicladora en la colonia Esperanza, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio consumió una yarda recicladora ubicada en la colonia Esperanza la madrugada de este sábado.
A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó sobre este incendio que atendió y sofocó.
Dio a conocer que elementos pertenecientes a la Estación Central y a las estaciones 1, 2 y 3, respondieron al reporte.
Gracias a la rápida intervención delo personal fue posible contener el fuego y evitar que se propagara hacia las viviendas cercanas.
El incidente dejó únicamente pérdidas materiales y no se reportaron personas lesionadas.