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Incendio consume yarda recicladora en la colonia Esperanza, en Mazatlán

Bomberos Mazatlán logró sofocar el fuego y evitó que se extendiera a viviendas cercanas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/07/2026 21:19
11/07/2026 21:19

MAZATLÁN._ Un incendio consumió una yarda recicladora ubicada en la colonia Esperanza la madrugada de este sábado.

A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó sobre este incendio que atendió y sofocó.

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Dio a conocer que elementos pertenecientes a la Estación Central y a las estaciones 1, 2 y 3, respondieron al reporte.

Gracias a la rápida intervención delo personal fue posible contener el fuego y evitar que se propagara hacia las viviendas cercanas.

El incidente dejó únicamente pérdidas materiales y no se reportaron personas lesionadas.

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