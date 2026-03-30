$!Incendio de auto eléctrico en Los Mochis termina en pérdida total

AHOME. _ Un vehículo de modelo reciente fue consumido por el fuego durante la madrugada de este lunes en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado al suroriente de esta ciudad.

De acuerdo con los reportes de las corporaciones de auxilio, el siniestro se registró alrededor de las 05:00 horas sobre la calle Granada, entre las avenidas América y Meridiano.

Los propietarios de la unidad relataron que se encontraban descansando cuando un estruendo similar a una explosión los alertó. Al salir de la vivienda, observaron que el automóvil, estacionado en la vía pública, se encontraba envuelto en llamas.