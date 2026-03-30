$!Incendio de auto eléctrico en Los Mochis termina en pérdida total

AHOME. _ Un vehículo de modelo reciente fue consumido por el fuego durante la madrugada de este lunes en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado al suroriente de esta ciudad.
De acuerdo con los reportes de las corporaciones de auxilio, el siniestro se registró alrededor de las 05:00 horas sobre la calle Granada, entre las avenidas América y Meridiano.
Los propietarios de la unidad relataron que se encontraban descansando cuando un estruendo similar a una explosión los alertó. Al salir de la vivienda, observaron que el automóvil, estacionado en la vía pública, se encontraba envuelto en llamas.
Ante el riesgo de que el fuego se propagara hacia la estructura del domicilio, los habitantes evacuaron el inmueble y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, asignados a la estación Oriente, arribaron al sitio para combatir el incendio. Las maniobras de sofocación se extendieron por cerca de una hora hasta controlar la situación; no obstante, la unidad fue declarada como pérdida total.
Personal de Protección Civil del Estado y paramédicos confirmaron que no hubo personas lesionadas ni con síntomas de intoxicación durante el hecho.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y proteger a los vecinos. Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron el incendio en la unidad eléctrica.