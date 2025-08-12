Incendio de autobús en La Campana moviliza a cuerpos de auxilio en Culiacán

CULIACÁN._ Un autobús de pasajeros que circulaba en la ruta Culiacán-Los Mochis se incendió este miércoles en el kilómetro 27 de la Carretera Federal México 15, a la altura de La Campana, pasando Limón de los Ramos, en el municipio de Culiacán.

Cuerpos de auxilio se movilizaron al lugar para controlar las llamas y brindar asistencia a los pasajeros. Personal de bomberos logró sofocar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

El autobús, que había salido de la capital sinaloense, se dirigía a Topolobampo, Ahome. Debido al incidente, la circulación en ambos sentidos permanece cerrada; autoridades recomiendan tomar precauciones al transitar por la zona.