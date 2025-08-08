$!Incendio de camioneta causa daños materiales en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio vehicular registrado la mañana de este viernes dejó fuertes daños materiales en una camioneta de maniobras perteneciente a una empresa de maquinaria, en las inmediaciones de la sindicatura de Aguaruto, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se preparaba para iniciar maniobras cuando comenzó a incendiarse repentinamente a un costado de las vías del tren, a escasos metros de la carretera Culiacán-Navolato.