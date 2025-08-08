$!Incendio de camioneta causa daños materiales en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio vehicular registrado la mañana de este viernes dejó fuertes daños materiales en una camioneta de maniobras perteneciente a una empresa de maquinaria, en las inmediaciones de la sindicatura de Aguaruto, en el municipio de Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se preparaba para iniciar maniobras cuando comenzó a incendiarse repentinamente a un costado de las vías del tren, a escasos metros de la carretera Culiacán-Navolato.
El conductor logró salir a tiempo y ponerse a salvo, mientras testigos dieron aviso al número de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de Bomberos Culiacán, quienes lograron controlar el fuego tras varios minutos de trabajo.
El incendio consumió aproximadamente la mitad del vehículo, el cual quedó atravesado sobre una calle de terracería y fue retirado con una grúa hacia una pensión. No se reportaron personas lesionadas.