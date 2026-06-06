$!Incendio de maleza amenaza a pensión y base de Seguridad Pública en Rosario

EL ROSARIO._ Un incendio de maleza amenazó este sábado a la pensión y base de Seguridad Pública en la cabecera municipal de Rosario.

De acuerdo a testigos, los hechos se presentaron alrededor de las 15:20 horas en un canal pluvial ubicado entre la avenida Rotarismo y a espaldas de la base policíaca, y hasta el momento se desconoce lo que originó el fuego.