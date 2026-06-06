$!Incendio de maleza amenaza a pensión y base de Seguridad Pública en Rosario

EL ROSARIO._ Un incendio de maleza amenazó este sábado a la pensión y base de Seguridad Pública en la cabecera municipal de Rosario.
De acuerdo a testigos, los hechos se presentaron alrededor de las 15:20 horas en un canal pluvial ubicado entre la avenida Rotarismo y a espaldas de la base policíaca, y hasta el momento se desconoce lo que originó el fuego.
Trascendió que el viento abonó a que el fuego se propagara rápidamente, además de que altas cortinas de humo se extendieron sobre la avenida Rotarismo, nublando la visibilidad de conductores y vecinos de las colonias Marcelo Loya y Bonifacio Rojas, principalmente.
Las llamas se extendieron hacia los vehículos resguardados en la pensión, como una góndola, un camión y otras unidades.
De inmediato se movilizaron a la zona bomberos de Protección Civil, quiens realizaron labores para extinguir el incendio por poco más de una hora.