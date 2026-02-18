$!Incendio de palmeras y maleza alcanzan vehículos de una agencia automotriz en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio de palmeras y maleza registrado en un terreno colindante a la laguna del Camarón, alcanzó cuatro vehículos estacionados en el patio de maniobras de una agencia del corredor automotriz.
El incendio de maleza se reportó a las 20:45 horas, en un predio adyacente a la laguna del Camarón, ubicado atrás del corredor automotriz de la avenida Reforma.
El incendio se registró en un predio baldío, que inicialmente consumía maleza, pero cobró fuerza al alcanzar algunas palmeras.
Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar y lograron sofocar el fuego, aunque las llamas consumieron totalmente cinco vehículos y dos más resultaron con daños parciales.
Al momento se desconocen las causas que generaron el incendio.