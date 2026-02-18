$!Incendio de palmeras y maleza alcanzan vehículos de una agencia automotriz en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio de palmeras y maleza registrado en un terreno colindante a la laguna del Camarón, alcanzó cuatro vehículos estacionados en el patio de maniobras de una agencia del corredor automotriz.

El incendio de maleza se reportó a las 20:45 horas, en un predio adyacente a la laguna del Camarón, ubicado atrás del corredor automotriz de la avenida Reforma.