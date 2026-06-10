$!Incendio de pipa de gas provoca cierre total de la Carretera Internacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una pipa cargada con Gas LP se incendió la tarde de este miércoles sobre la carretera Internacional al sur, a la altura del cerro colorado, antes de llegar a la colonia Urías, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio y el cierre total de la circulación vial en ambos sentidos.

El incidente ocurrió en el carril que conduce de norte a sur, sobre el Libramiento Colosio. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, una falla en el sistema eléctrico de la unidad motriz habría originado el fuego, el cual se propagó de manera inmediata y redujo la cabina del camión distribuidor a chatarra.

Ante el riesgo inminente de que el fuego alcanzara el tanque de combustible, elementos de Bomberos y Protección Civil establecieron un perímetro de seguridad, restringieron el paso a peatones y automovilistas, y trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas. Tras varios minutos de labores, los cuerpos de emergencia lograron enfriar el contenedor, que transportaba miles de litros de gas LP, evitando así una situación de mayores consecuencias.

Aunque el incendio consumió la cabina de la unidad, el calor sí afectó el tanque con capacidad para 2 mil 762 litros de gas LP, el cual se encontraba aproximadamente al 60 por ciento de su capacidad al momento del incidente.