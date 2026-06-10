Seguridad
|
Cierre total

Incendio de pipa de gas provoca cierre total de la Carretera Internacional en Mazatlán

Un camión distribuidor de Gas LP sufrió un aparente cortocircuito que consumió la cabina en la salida sur de Mazatlán; corporaciones de rescate controlaron el fuego y enfriaron el tanque para evitar un desastre mayor
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/06/2026 14:03
10/06/2026 14:03

MAZATLÁN._ Una pipa cargada con Gas LP se incendió la tarde de este miércoles sobre la carretera Internacional al sur, a la altura del cerro colorado, antes de llegar a la colonia Urías, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio y el cierre total de la circulación vial en ambos sentidos.

$!Incendio de pipa de gas provoca cierre total de la Carretera Internacional en Mazatlán

El incidente ocurrió en el carril que conduce de norte a sur, sobre el Libramiento Colosio. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, una falla en el sistema eléctrico de la unidad motriz habría originado el fuego, el cual se propagó de manera inmediata y redujo la cabina del camión distribuidor a chatarra.

$!Incendio de pipa de gas provoca cierre total de la Carretera Internacional en Mazatlán

Ante el riesgo inminente de que el fuego alcanzara el tanque de combustible, elementos de Bomberos y Protección Civil establecieron un perímetro de seguridad, restringieron el paso a peatones y automovilistas, y trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas.

Tras varios minutos de labores, los cuerpos de emergencia lograron enfriar el contenedor, que transportaba miles de litros de gas LP, evitando así una situación de mayores consecuencias.

$!Incendio de pipa de gas provoca cierre total de la Carretera Internacional en Mazatlán

Aunque el incendio consumió la cabina de la unidad, el calor sí afectó el tanque con capacidad para 2 mil 762 litros de gas LP, el cual se encontraba aproximadamente al 60 por ciento de su capacidad al momento del incidente.

$!Incendio de pipa de gas provoca cierre total de la Carretera Internacional en Mazatlán

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona y utilizar vías alternas mientras continúan las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

#Gas LP
#Mazatlán
#Bomberos de Mazatlán
#Sinaloa
#Incendio vehicular
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube