$!Incendio de un tractocamión y de basura en un relleno sanitario provoca grandes columnas de humo al sur de Culiacán

Un incendio de un tractocamión desató una fuerte movilización de Bomberos de Culiacán y personal militar para controlar las llamas que generaron grandes columnas de humo al sur de la ciudad. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:40 horas en un área de relleno sanitario, ubicado en el sector del Piggy Back. La unidad pesada quedó completamente envuelta en fuego, aumentando la urgencia en el lugar.







Se reporta que el volumen del humo generado fue de tan magnitud que fue visto desde el sector centro y norte de la ciudad, lo que provocó cierta expectativa de la ciudadanía. De manera simultánea se desató otro incendio considerable en una sección diferente del relleno, en una zona de acumulación de basura que también comenzó a arder.



