$!Incendio de vivienda en Culiacán deja a una mujer adulta con síntomas de intoxicación y daños leves

CULIACÁN._ Un incendio registrado durante la tarde de este domingo en una vivienda de la colonia Montebello, en Culiacán, dejó el saldo de una mujer adulta con síntomas de intoxicación y daños leves en el inmueble.

El siniestro se registró alrededor de las 13:30 horas, en un domicilio que se ubica en la calle Monte Urales, entre Monte Casino y Monte Azul. Según informes, el fuego inició en la segunda planta después de que una veladora encendida cayera y provocara las llamas.

Una mujer adulta, de la cual no se dieron a conocer datos de su identificación, se vio atrapada en una habitación donde se estaba expandiendo el fuego, sin embargo familiares consiguieron ponerla a salvo y lo dirigieron hasta la cochera para alejarla del incendio.