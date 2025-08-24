$!Incendio de vivienda en Culiacán deja a una mujer adulta con síntomas de intoxicación y daños leves

CULIACÁN._ Un incendio registrado durante la tarde de este domingo en una vivienda de la colonia Montebello, en Culiacán, dejó el saldo de una mujer adulta con síntomas de intoxicación y daños leves en el inmueble.
El siniestro se registró alrededor de las 13:30 horas, en un domicilio que se ubica en la calle Monte Urales, entre Monte Casino y Monte Azul. Según informes, el fuego inició en la segunda planta después de que una veladora encendida cayera y provocara las llamas.
Una mujer adulta, de la cual no se dieron a conocer datos de su identificación, se vio atrapada en una habitación donde se estaba expandiendo el fuego, sin embargo familiares consiguieron ponerla a salvo y lo dirigieron hasta la cochera para alejarla del incendio.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando una movilización del personal de salud y rescate. Los paramédicos de la Cruz Roja arribaron para atender a la afectada, quien resultó con unos ligeros daños de salud por el siniestro, y la trasladaron a un hospital para brindarle atención médica.
Cabe señalar que durante la emergencia también fueron salvadas varias mascotas de la vivienda, las cuales se mostraron ilesas después del rescate.
Bomberos de Culiacán acudieron al lugar para sofocar el incendio, ventilaron el área y se retiraron tras confirmar que no existía riesgo de que el fuego se reactivara. En cuanto a los daños materiales que se dejaron en el inmueble, el fuego solo alcanzó a dañar una cortina, un mantel y un sofá.