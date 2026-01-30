$!Incendio deja una vivienda dañada y un auto calcinado en la 21 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN._ Una vivienda incendiada y un automóvil calcinado fue el saldo de un siniestro registrado la noche de este viernes en la colonia 21 de marzo, al sur de Culiacán. Hasta el momento, las afectaciones reportadas son un automóvil tipo sedán en pérdida total, así como una casa de dos plantas cuyo portón terminó derribado y con quemaduras.

Hasta el momento no se han establecido las causas del siniestro, sin embargo, reportes iniciales apuntan a que el carro fue estrellado contra la cochera y posteriormente prendido en llamas. El hecho ocurrió sobre la calle General Cleofas Salomón, casi esquina con la avenida José C. Valadez, aproximadamente a las 18:40 horas de este 30 de enero.