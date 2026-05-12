$!Incendio del relleno sanitario del Piggy Back genera extensa columna de humo, al sur de Culiacán

La mañana de este martes se registró un incendio al interior del relleno sanitario del parque industrial Piggy Back, en las inmediaciones de Campo El Diez, al sur de Culiacán. Las llamas fueron reportadas a las autoridades cerca de las 6:00 horas, sin detalles sobre el origen del incendio.







La intensidad de la quema ha generado columnas de humo visibles desde varios kilómetros de distancia. Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán se movilizaron con tres camiones y un vehículo de apoyo para personal, junto con personal de Protección Civil Municipal y Estatal.



