$!Incendio en Aguaruto deja tres viviendas y un vehículo dañados; evacuan a 5 personas

CULIACÁN._ Un incendio en un lote de viviendas en Aguaruto, Culiacán, dejó como saldo preliminar tres casas dañadas, así como un vehículo calcinado y la evacuación de al menos cinco personas integrantes de una familia.
De acuerdo con Protección Civil Municipal de Culiacán, no se registraron personas lesionadas o comprometidas en su estado de salud.
El siniestro se registró aproximadamente a las 20:30 horas de este 18 de abril en un lote ubicado sobre la calle Del Olmo, o el canal de dicha localidad.
Debido a que las casas afectadas estaban construidas con lámina y madera principalmente, las llamas se intensificaron y el incendio se propagó rápidamente.
Elementos del Cuerpo de Bomberos Culiacán maniobraron por más de una hora hasta sofocar el fuego, el cual también se extendió hacia un árbol dentro del terreno.
Asimismo, se registró un cortocircuito entre los cables que quedaron expuestos, lo que originó un apagón del alumbrado público en los alrededores.
Durante los trabajos participaron al menos tres camiones de Bomberos Culiacán, además de dos pipas de la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Culiacán, que reforzaron las maniobras.
En el perímetro se colocaron elementos del Ejército Mexicano, sin embargo, no delimitaron la zona y permitieron que mientras los socorristas hacían su trabajo, residentes ingresaran al lote por sus pertenencias.