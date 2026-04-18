$!Incendio en Aguaruto deja tres viviendas y un vehículo dañados; evacuan a 5 personas

CULIACÁN._ Un incendio en un lote de viviendas en Aguaruto, Culiacán, dejó como saldo preliminar tres casas dañadas, así como un vehículo calcinado y la evacuación de al menos cinco personas integrantes de una familia.

De acuerdo con Protección Civil Municipal de Culiacán, no se registraron personas lesionadas o comprometidas en su estado de salud.

El siniestro se registró aproximadamente a las 20:30 horas de este 18 de abril en un lote ubicado sobre la calle Del Olmo, o el canal de dicha localidad.

Debido a que las casas afectadas estaban construidas con lámina y madera principalmente, las llamas se intensificaron y el incendio se propagó rápidamente.