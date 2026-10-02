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Incendio en almacén de llantas moviliza a cuerpos de emergencia en Los Mochis

El siniestro, registrado en un domicilio de la Colonia La Cuchilla, dejó únicamente daños materiales en la estructura y en un vehículo particular
Noé Ruiz |
02/10/2026 17:17
02/10/2026 17:17

LOS MOCHIS._ Un incendio al interior de una vivienda que operaba como bodega de llantas generó una movilización de corporaciones de rescate y seguridad la tarde de este viernes, en la Colonia La Cuchilla; el saldo fue solo de daños materiales.

Los hechos se registraron sobre la Calle Nicolás Bravo, en el tramo comprendido entre la Avenida Corregidora y el Bulevar Macario Gaxiola.

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Fueron vecinos del sector quienes, al percatarse de la nube de humo que emanaba del inmueble, emitieron el reporte a la línea de emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis se trasladaron al sitio para combatir las llamas, las cuales amenazaban con extenderse rápidamente debido a la naturaleza del material almacenado en el lugar.

Para garantizar la seguridad en el perímetro y facilitar las maniobras de sofocación, personal de Protección Civil de Ahome y agentes de Tránsito Municipal establecieron un cordón de seguridad, desviando el flujo vehicular y alejando a los curiosos.

La intervención de los cuerpos de auxilio impidió que el fuego se propagara hacia los domicilios contiguos.

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Tras controlar la situación y realizar las labores de enfriamiento, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó lesionada ni con quemaduras.

El fuego dejó afectaciones en el inmueble habilitado como almacén, así como daños en una camioneta de color blanco que se encontraba estacionada justo frente a la propiedad siniestrada.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.

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