$!Incendio en almacén de llantas moviliza a cuerpos de emergencia en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un incendio al interior de una vivienda que operaba como bodega de llantas generó una movilización de corporaciones de rescate y seguridad la tarde de este viernes, en la Colonia La Cuchilla; el saldo fue solo de daños materiales. Los hechos se registraron sobre la Calle Nicolás Bravo, en el tramo comprendido entre la Avenida Corregidora y el Bulevar Macario Gaxiola.

Fueron vecinos del sector quienes, al percatarse de la nube de humo que emanaba del inmueble, emitieron el reporte a la línea de emergencias 911. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis se trasladaron al sitio para combatir las llamas, las cuales amenazaban con extenderse rápidamente debido a la naturaleza del material almacenado en el lugar. Para garantizar la seguridad en el perímetro y facilitar las maniobras de sofocación, personal de Protección Civil de Ahome y agentes de Tránsito Municipal establecieron un cordón de seguridad, desviando el flujo vehicular y alejando a los curiosos. La intervención de los cuerpos de auxilio impidió que el fuego se propagara hacia los domicilios contiguos.