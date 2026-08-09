$!Incendio en anexo deja a dos personas sin vida y cinco más heridas de gravedad, en Los Mochis

Los hechos se registraron durante la tarde de este 9 de agosto, tras una llamada de alerta al sistema de emergencias 911 el cuál movilizó de inmediato a los distintos cuerpos de rescate y seguridad hacia el cruce de las calles Serapio Rendón y Juan Aldama, en el sector Centro, específicamente en el fraccionamiento La Cuchilla.

LOS MOCHIS._ Un fuerte incendio arrasó con las instalaciones de un centro de rehabilitación llamado “El Mesón”, dejando un saldo fatal de dos personas sin vida y cinco más con quemaduras, dos de ellas de gravedad.

Los primeros en arribar a la zona del desastre fueron los elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, quienes se encontraron con un escenario complejo y de inmediato desplegaron mangueras para sofocar las llamas que ya envolvían una sección considerable del inmueble. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué desató el fuego.

A la par de los trabajos de sofocación, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Servicio de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (Summa) ingresaron para brindar los primeros auxilios a las víctimas atrapadas dentro del centro de rehabilitación.

En el lugar, los socorristas confirmaron el deceso de una persona, cuya identidad y edad aún se mantienen como desconocidas.

Asimismo, se logró rescatar a cinco personas con diversas lesiones provocadas por las llamas y la inhalación de humo. Debido a la gravedad de las quemaduras, dos de los lesionados fueron clasificados con estado de salud crítico y fueron trasladados de urgencia al Hospital General IMSS Bienestar para recibir atención médica especializada.

Aunque en el sitio circularon versiones sobre la posible existencia de más víctimas mortales al interior del inmueble, esta información no ha sido validada por parte de las autoridades competentes.

Para permitir el libre trabajo de las ambulancias y los camiones cisterna, agentes de Tránsito Municipal cerraron la circulación sobre la calle Serapio Rendón. El perímetro fue fuertemente resguardado y acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome (SSPC) y Protección Civil.

Dada la magnitud del evento, también se hicieron presentes efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral.

Finalmente, el área quedó a disposición de los Policías de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE). El personal ministerial inició con las diligencias de ley para proceder con el levantamiento del cuerpo y arrancar con la carpeta de investigación que permita esclarecer las causas exactas que originaron este fatal incendio.