$!Incendio en basurero clandestino moviliza a Bomberos en la Colonia Santa Cecilia, Los Mochis

Por tercera ocasión, la quema de desechos y maleza en un predio utilizado como basurero clandestino generó pánico entre habitantes de la Colonia Santa Cecilia, al surponiente de Los Mochis, lo que obligó a la intervención de los cuerpos de auxilio.

El siniestro se registró poco después de las 16:00 horas de este martes sobre la calle Santa Guadalupe. El incendio causó alarma debido a que el terreno se ubica frente a un plantel de educación primaria.

Tras el reporte oficial, una vecina alertó al número de emergencias 911 al percatarse de que el fuego cobró fuerza rápidamente. Las llamas, alimentadas por llantas y madera, superaron la segunda planta de la vivienda contigua.