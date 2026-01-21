$!Incendio en basurero clandestino moviliza a Bomberos en la Colonia Santa Cecilia, Los Mochis

Por tercera ocasión, la quema de desechos y maleza en un predio utilizado como basurero clandestino generó pánico entre habitantes de la Colonia Santa Cecilia, al surponiente de Los Mochis, lo que obligó a la intervención de los cuerpos de auxilio.
El siniestro se registró poco después de las 16:00 horas de este martes sobre la calle Santa Guadalupe. El incendio causó alarma debido a que el terreno se ubica frente a un plantel de educación primaria.
Tras el reporte oficial, una vecina alertó al número de emergencias 911 al percatarse de que el fuego cobró fuerza rápidamente. Las llamas, alimentadas por llantas y madera, superaron la segunda planta de la vivienda contigua.
Habitantes del sector solicitaron apoyo a las autoridades municipales para clausurar el uso del terreno como vertedero, pues temen por su patrimonio. Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el fuego tras maniobras con máquinas de bombeo. El saldo final consistió únicamente en daños materiales.