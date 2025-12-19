$!Incendio en basurón municipal de Culiacán se extiende desde medianoche

Desde la medianoche de este viernes se reportó un incendio en el basurón municipal de Culiacán, el cual continúa activo tras más de siete horas. Según primeros reportes, las llamas comenzaron en un pequeño montículo de basura cercano a un asentamiento dentro del relleno sanitario.





Las primeras alertas por el incendio llegaron a las autoridades alrededor de la medianoche de este viernes, y las llamas siguen activas hasta las 8:00 horas. No obstante, las autoridades no han determinado las causas ni el origen del fuego.





En el lugar se encuentran en trabajos para sofocar el fuego dos camiones del cuerpo de Bomberos Culiacán, así como una patrulla de Protección Civil Municipal. De momento, no se cuenta con reporte de personas afectadas físicamente por el siniestro.