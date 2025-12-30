$!Incendio en casa-habitación moviliza a cuerpos de seguridad y emergencia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda del fraccionamiento Lomas de Mazatlán se incendió la noche de este martes 30 de diciembre.

El incendio se registró alrededor de las 19:20 horas y movilizó a los cuerpos de seguridad y emergencia, quienes activaron de inmediato los protocolos de auxilio.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que elementos del Cuerpo de Bomberos y policías municipales indagaron en el inmueble ubicado en calle Cerro Gordo, en Lomas de Mazatlán, sin encontrar personas al interior del lugar.