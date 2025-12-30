$!Incendio en casa-habitación moviliza a cuerpos de seguridad y emergencia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda del fraccionamiento Lomas de Mazatlán se incendió la noche de este martes 30 de diciembre.
El incendio se registró alrededor de las 19:20 horas y movilizó a los cuerpos de seguridad y emergencia, quienes activaron de inmediato los protocolos de auxilio.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que elementos del Cuerpo de Bomberos y policías municipales indagaron en el inmueble ubicado en calle Cerro Gordo, en Lomas de Mazatlán, sin encontrar personas al interior del lugar.
Aunque versiones de testigos del lugar indicaron que había dos personas en el interior.
Posteriormente, bomberos se concentraron en sofocar el fuego, el cual se encontraba confinado en una de las habitaciones de la vivienda.
Una vez controlada la situación, el personal ingresó al domicilio para recabar información sobre lo ocurrido.
De acuerdo con el reporte preliminar, el punto de inicio se originó a causa de un cortocircuito en un aparato eléctrico, por lo que el área quedó bajo resguardo de la autoridad competente.