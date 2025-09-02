Seguridad
Incendio en centro de rehabilitación de Culiacán deja un interno intoxicado

Bomberos controlan el fuego registrado este martes en un inmueble de la colonia La Campiña, mientras un paciente fue trasladado por inhalación de humo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/09/2025 19:31
02/09/2025 19:31

CULIACÁN._ Un incendio registrado la tarde de este martes en un centro de rehabilitación de la colonia La Campiña, en Culiacán, dejó como saldo a un interno intoxicado por la inhalación de humo.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle De las Amapolas, entre De los Aguacates y De la Toronja. Al lugar acudieron de inmediato elementos de cuerpos de seguridad y rescate.

Bomberos de Culiacán controlaron las llamas, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron auxilio al afectado, quien fue trasladado a un hospital.

