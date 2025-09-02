$!Incendio en centro de rehabilitación de Culiacán deja un interno intoxicado

CULIACÁN._ Un incendio registrado la tarde de este martes en un centro de rehabilitación de la colonia La Campiña, en Culiacán, dejó como saldo a un interno intoxicado por la inhalación de humo.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle De las Amapolas, entre De los Aguacates y De la Toronja. Al lugar acudieron de inmediato elementos de cuerpos de seguridad y rescate.

Bomberos de Culiacán controlaron las llamas, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron auxilio al afectado, quien fue trasladado a un hospital.