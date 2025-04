$!Incendio en domicilio de Infonavit Alarcón deja a Daniel Meza y a su hijo con pérdidas materiales

“Lo qué pasó es que mi hijo se subió con la veladora y yo no me di cuenta hasta el rato. Entonces, yo creo que él se bajó porque vio llamas y salió corriendo. Yo oí que sonaba aquí la cama y pues ya me percaté y trate de quererlo apagar, pero como estaba la puerta aquí ya con el fuego, yo aventaba cubetazos y nomás no me daba abasto”, dijo Daniel Meza.

“La ventana también voló, las llamas hicieron que se cayera, y yo lo que hice rápidamente fue que bajé la corriente y cerré el gas. Pero sí tuvimos pérdidas; había una cómoda con ropa de los dos (de él y su hijo), muebles y otras cosas de plástico que se quemaron”.

Indicó que ni él ni su hijo Jesús sufrieron algún daño por el incendio, pues al percatarse del fuego, los mismos vecinos llamaron a los bomberos y estos acudieron al Infonavit Alarcón para detener el siniestro; lo que ayudó a que las pérdidas materiales de la familia no fueran mayores.