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Incendio en el fraccionamiento Gaviotas deja 27 personas evacuadas en Mazatlán

El siniestro inició en un vehículo y se extendió a un edificio; un menor resultó con quemaduras leves, informó Seguridad Pública
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/04/2026 10:42
05/04/2026 10:42

MAZATLÁN._ Un incendio registrado en un vehículo y un edificio de departamentos en el fraccionamiento Gaviotas generó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio, dejando como saldo la evacuación preventiva de 27 personas.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes, se encargaron de acordonar la zona y resguardar a los habitantes mientras arribaban Bomberos Mazatlán, que inició las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas.

El siniestro se registró cerca de las 04:00 horas de este domingo.

Durante las acciones fue necesario evacuar a 27 personas, entre ellas dos menores de edad; uno de ellos presentó quemaduras de primer grado, por lo que recibió atención médica en el lugar sin requerir traslado a un hospital.

Una vez controlado el incendio, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y la Vicefiscalía del Estado inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y evaluar los daños materiales ocasionados por el fuego.

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