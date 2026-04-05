$!Incendio en el fraccionamiento Gaviotas deja 27 personas evacuadas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio registrado en un vehículo y un edificio de departamentos en el fraccionamiento Gaviotas generó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio, dejando como saldo la evacuación preventiva de 27 personas.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes, se encargaron de acordonar la zona y resguardar a los habitantes mientras arribaban Bomberos Mazatlán, que inició las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas.

El siniestro se registró cerca de las 04:00 horas de este domingo.