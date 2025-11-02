$!Incendio en la hacienda San Francisco, en Culiacán, provoca la movilización de Bomberos y agentes de seguridad

Fue un reporte anónimo emitido al número de emergencias 9-1-1 lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad y de rescate, pues se refería que dentro del inmueble sobresalían grandes columnas de humo negro.

El hecho se registró alrededor de las 20:40 horas. La estancia se ubica pasando por el camino de terracería conocido como Laureles, en el cruce con la calle De los Álamos.

CULIACÁN._ El área de cocina de la hacienda San Francisco, ubicada en la colonia Los Laureles de Culiacán, se prendió en fuego durante la noche de este domingo 2 de noviembre, dejando daños materiales en el lugar y provocando la movilización de bomberos y autoridades de seguridad.

Según reporta el vigilante, se habría escuchado una explosión en una esquina, donde se encuentra un área de cocina, justo antes de que se empezara a prender en fuego.

Cuerpos de Bomberos de Culiacán arribaron para atender la situación y solicitaron la llegada de una pipa de agua para sofocar el incendio. Los tragahumo se dirigieron a la zona en donde se concentraba las llamas y las sofocaron con éxito.

Al sitio también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se encargaron de asegurar y vigilar la zona en caso de encontrar indicios de que el hecho haya sido provocado, sin embargo no se encontró nada al respecto.

Cabe mencionar que la finca sólo se encontraba bajo resguardo del vigilante, quien se mostró ileso tras el hecho, por lo que ninguna persona resultó afectada.

Se presume que un contenedor de gas fue el que se prendió en fuego y generó la explosión, sin embargo las autoridades no dejaron en claro las posibles causas del siniestro.