$!Incendio en local comercial de Palos Prietos moviliza a cuerpos de emergencia en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La madrugada de este jueves, un incendio en un local comercial ubicado junto a una gasolinera en la colonia Palos Prietos provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en Mazatlán.

El siniestro fue reportado a las 5:25 horas y se originó en una bodega de enseres y artículos para eventos, situada en la intersección de la avenida Ejército Mexicano y la calle Río Piaxtla. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.