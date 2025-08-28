$!Incendio en local comercial de Palos Prietos moviliza a cuerpos de emergencia en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La madrugada de este jueves, un incendio en un local comercial ubicado junto a una gasolinera en la colonia Palos Prietos provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en Mazatlán.
El siniestro fue reportado a las 5:25 horas y se originó en una bodega de enseres y artículos para eventos, situada en la intersección de la avenida Ejército Mexicano y la calle Río Piaxtla. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.
Elementos del Cuerpo de Bomberos Mazatlán acudieron al sitio y desplegaron mangueras y una escala telescópica para sofocar las llamas, que salían por el techo del inmueble. En tanto, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona y bloquearon el tránsito vehicular para facilitar las labores de emergencia.
Como medida preventiva, empleados de la estación de gasolina contigua activaron el paro de emergencia de sus equipos, suspendieron operaciones y se alejaron del área ante el riesgo de propagación.
No se reportaron personas lesionadas ni evacuaciones adicionales, aunque las autoridades continúan evaluando los daños y las posibles causas del incendio.
Ante las condiciones del fuego, la gasolinera debió ser desalojada por el riesgo que representaba el fuego.