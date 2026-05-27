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Delincuencia

Incendio en marisquería deja solo daños materiales, en Culiacán

De acuerdo con reportes preliminares, civiles desconocidos habrían ingresado al establecimiento por un baldío adjunto e intentaron prenderlo en llamas al rociarle gasolina
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/05/2026 22:22
27/05/2026 22:22

La noche de este miércoles 27 de mayo se registró un incendio en una marisquería ubicada en los límites del Primer Cuadro de Culiacán, que dejó únicamente daños materiales.

Según autoridades, el local comercial estaba desalojado, por lo que no hubo personas afectadas físicamente.

De acuerdo con reportes preliminares, personas desconocidas habrían ingresado al establecimiento por un baldío adjunto e intentaron prenderlo en llamas al rociarle gasolina.

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El establecimiento afectado se encuentra sobre la avenida Venustiano Carranza, entre las calles Benito Juárez y Mariano Escobedo, en los límites con la colonia Las Vegas.

Las llamas no se propagaron más allá de una marquesina, que presentó algunos indicios de quemaduras.

Elementos de la Policía Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano se trasladaron hacia el sitio y acordonaron, mientras que bomberos Culiacán sofocaron en cuestión de minutos las llamas.

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