$!Incendio en Mazatlán deja una persona con quemaduras en más del 50% de su cuerpo

MAZATLÁN._ Una persona con quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo y daños materiales dejó el incendio en una vivienda en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán, la noche de este sábado 9 de mayo. A través de un comunicado se informó que elementos de las estaciones 2 y 3 de Bomberos Mazatlán acudieron a atender la emergencia. Al llegar se localizó fuego completamente desarrollado y se reportaba una persona atrapada en el interior del domicilio.

De inmediato se iniciaron maniobras para forzar la entrada para realizar la búsqueda y rescate. Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos, la víctima fue localizada y extraída rápidamente al exterior para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, al arribo de la ambulancia, la persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. La situación fue controlada rápidamente, evitando una mayor propagación del fuego.