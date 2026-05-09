$!Incendio en Mazatlán deja una persona con quemaduras en más del 50% de su cuerpo

MAZATLÁN._ Una persona con quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo y daños materiales dejó el incendio en una vivienda en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán, la noche de este sábado 9 de mayo.
A través de un comunicado se informó que elementos de las estaciones 2 y 3 de Bomberos Mazatlán acudieron a atender la emergencia.
Al llegar se localizó fuego completamente desarrollado y se reportaba una persona atrapada en el interior del domicilio.
De inmediato se iniciaron maniobras para forzar la entrada para realizar la búsqueda y rescate.
Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos, la víctima fue localizada y extraída rápidamente al exterior para brindarle atención prehospitalaria.
Posteriormente, al arribo de la ambulancia, la persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.
La situación fue controlada rápidamente, evitando una mayor propagación del fuego.
Como resultado del incidente se reportan daños materiales y una persona lesionada con quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo.
Bomberos Mazatlán reconoció el gran trabajo realizado por la tripulación del Camión 71 durante la intervención de rescate, demostrando profesionalismo, coordinación y compromiso con la ciudadanía.
Su rápida actuación y trabajo en equipo fueron fundamentales para llevar a cabo el rescate de manera efectiva y segura, indicó.
La corporación recordó además a la ciudadanía la importancia de contar con medidas de prevención, revisar instalaciones eléctricas y reportar cualquier emergencia de inmediato al 911.