$!Incendio en pensión vehicular moviliza cuerpos de seguridad y auxilio al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ El reporte de un incendio registrado en la pensión vehicular federal “El Venado”, ubicada entre la sindicatura de Villa Unión y Caleritas, cerca de la carretera Internacional al sur, movilizó a elementos de los cuerpos de seguridad y auxilio para atender la emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas de este domingo 18 de enero. En el lugar se han escuchado explosiones, producto del combustible en algunos vehículos y de llantas.

De acuerdo a un comunicado, como primeros respondientes, elementos del Cuerpo de Bomberos de Villa Unión y de Mazatlán, además de los de Bomberos Mazatlán, ingresaron al inmueble para realizar las maniobras necesarias y tratar de controlar el siniestro, el cual involucró varios vehículos que se encontraban en el lugar.