$!Incendio en pensión vehicular moviliza cuerpos de seguridad y auxilio al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ El reporte de un incendio registrado en la pensión vehicular federal “El Venado”, ubicada entre la sindicatura de Villa Unión y Caleritas, cerca de la carretera Internacional al sur, movilizó a elementos de los cuerpos de seguridad y auxilio para atender la emergencia.
Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas de este domingo 18 de enero. En el lugar se han escuchado explosiones, producto del combustible en algunos vehículos y de llantas.
De acuerdo a un comunicado, como primeros respondientes, elementos del Cuerpo de Bomberos de Villa Unión y de Mazatlán, además de los de Bomberos Mazatlán, ingresaron al inmueble para realizar las maniobras necesarias y tratar de controlar el siniestro, el cual involucró varios vehículos que se encontraban en el lugar.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio; sin embargo, autoridades descartaron versiones que señalaban que la emergencia hubiera sido provocada por un artefacto de fabricación casera.
También se maneja de manera extraoficial que al parecer personas se metieron al lugar para intentar recuperar combustible de un vehículo asegurado. Esta versión tampoco ha sido confirmada por las autoridades federales.
Al lugar también han arribado elementos del Ejército.
Un joven de 20 años de nombre Luis Eduardo “N”, resultó con quemaduras en su cuerpo, el cual fue descubierto por elementos del Ejército que realizaban una inspección en el perímetro.
El herido se encontraba semidesnudo ya que el mismo se retiró la ropa aún en llamas y presentó quemaduras en sus manos y piernas.
Fue atendido y trasladado por Socorristas de Cruz Roja quienes lo trasladaron al IMSS Rural Bienestar de Villa Unión.
Será una vez concluidas las labores de sofocación y enfriamiento cuando las autoridades competentes determinen el origen del fuego, así como la cuantificación de los daños materiales ocasionados.