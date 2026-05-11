$!Incendio en recicladora deja sin energía eléctrica a sectores del norte de Culiacán

Un incendio registrado durante las últimas horas del domingo 10 de mayo en una recicladora ubicada al norte de Culiacán provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y dejó sin energía eléctrica a diversos sectores de la zona. El siniestro ocurrió en un establecimiento dedicado al almacenamiento de material reciclable, principalmente plástico, localizado sobre la Calle Primera Norte, en la carretera que conduce hacia el Ejido La Pitayita, cerca del relleno sanitario.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al sitio para combatir las llamas, las cuales alcanzaban varios metros de altura. La columna de humo generada por el incendio podía observarse a varios kilómetros de distancia, mientras que el fuego se extendía rápidamente entre el material almacenado.

Durante las maniobras, el incendio alcanzó parte del tendido eléctrico, situación que provocó interrupciones en el suministro de energía en distintos sectores del norte de la ciudad. Debido a la emergencia, autoridades también implementaron cierres temporales a la circulación vehicular en las inmediaciones del relleno sanitario para facilitar el trabajo de los rescatistas.