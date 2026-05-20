$!Incendio en residencial Puerta de Hierro moviliza a cuerpos de auxilio en Culiacán

CULIACÁN. _ Una falla eléctrica en las inmediaciones del Congreso del Estado de Sinaloa movilizó de forma inmediata a los cuerpos de seguridad y de auxilio durante este día en la capital sinaloense.

El reporte a las líneas de emergencia emitido alrededor de las 10:30 horas alertó sobre un cortocircuito que originó un incendio al interior de una vivienda ubicada en la privada residencial Puerta de Hierro, asentada sobre la Vialidad del Congreso.