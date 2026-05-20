$!Incendio en residencial Puerta de Hierro moviliza a cuerpos de auxilio en Culiacán

CULIACÁN. _ Una falla eléctrica en las inmediaciones del Congreso del Estado de Sinaloa movilizó de forma inmediata a los cuerpos de seguridad y de auxilio durante este día en la capital sinaloense.
El reporte a las líneas de emergencia emitido alrededor de las 10:30 horas alertó sobre un cortocircuito que originó un incendio al interior de una vivienda ubicada en la privada residencial Puerta de Hierro, asentada sobre la Vialidad del Congreso.
Según versiones, la familia propietaria del inmueble se encontraba desayunando en la planta baja de la vivienda, cuando instantes después notaron que el segundo piso comenzó a prenderse en fuego, por lo que solicitaron la ayuda del personal de rescate y seguridad.
Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes desplegaron las maniobras tácticas para contener el fuego y evitar que las llamas se propagaran a propiedades contiguas. Tras controlar el siniestro, los rescatistas confirmaron que las afectaciones se concentraron exclusivamente en la segunda planta del inmueble.
Personal de protección civil y paramédicos que acudieron al sitio informaron que no se registraron personas lesionadas tras el incidente, quedando el saldo del percance únicamente en daños de carácter material.