$!Incendio en restaurante moviliza a cuerpos de emergencia en la zona hotelera de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio registrado en la cocina de un restaurante, en plena zona hotelera, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos Mazatlán, Protección Civil y Policía Municipal, quienes acudieron al lugar para controlar la situación.

De acuerdo a un comunicado, los hechos ocurrieron en un negocio ubicado sobre la avenida Playa Gaviotas, cerca del Museo de Conchas, en la zona hotelera de Mazatlán.

Se informó que el siniestro habría iniciado por una posible falla eléctrica en uno de los refrigeradores, lo que provocó que las llamas se extendieran en el área de cocina.