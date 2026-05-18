$!Incendio en taller de Autobuses de Concordia se propaga hasta una forrajera y se magnífica

CONCORDIA._ Un incendio que se originó en el taller de la central de Autobuses Rojos de Concordia, se propagó hasta una forrajera contigua; cientos de pacas de alfalfa mantuvieron activo el incendio por varias horas.

El incendio se reportó a las 17:30 horas, en un taller de la central de autobuses ubicada en la carretera a Tepuxta, Concordia.