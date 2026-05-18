$!Incendio en taller de Autobuses de Concordia se propaga hasta una forrajera y se magnífica

CONCORDIA._ Un incendio que se originó en el taller de la central de Autobuses Rojos de Concordia, se propagó hasta una forrajera contigua; cientos de pacas de alfalfa mantuvieron activo el incendio por varias horas.
El incendio se reportó a las 17:30 horas, en un taller de la central de autobuses ubicada en la carretera a Tepuxta, Concordia.
Al parecer, el incendio se originó tras un chispazo cuando se cargaba de combustible a uno de los camiones y este alcanzó el contenedor de diésel del taller; uno de los transportes resultó afectado tras ser alcanzado por las llamas, pero uno de los operadores logró sacarlo del taller.
Bomberos de Concordia, iniciaron con el combate al fuego, pero el incendio se propagó hasta una forrajera qué colinda con el taller donde se incendiaron cientos de pacas de alfalfa alimento para ganado almacenado.
Personal de Protección Civil Municipal no tiene reporte de personas lesionadas por el siniestro.