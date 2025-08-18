$!Incendio en tráiler provoca cierre de la autopista Durango-Mazatlán

CONCORDIA._ El incendio de una caja de tráiler cargada de pechuga de pollo provocó el cierre de la autopista Durango-Mazatlán por más de tres horas el domingo, donde la rapiña se hizo presente. El incendio se reportó a las 19:10 horas en el kilómetro 210+700 de la autopista Durango-Mazatlán, a la altura de la caseta fitosanitaria en Mesillas, Concordia.

El uso excesivo de frenos durante la zona de pendientes pronunciadas provocó el calentamiento de las balatas, lo que generó el incendio de las llantas que se propagó hasta la caja refrigerada que transportaba toneladas de cortes de pollo. El operador del tráiler logró desprender el tractocamión del remolque que en minutos se vio envuelto en llamas; Bomberos de Concordia llegaron al lugar y sofocaron el incendio.