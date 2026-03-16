$!Incendio en una vivienda provoca la movilización de bomberos en el fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Un presunto cortocircuito provocó un incendio en la segunda planta de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán.

El siniestro se registró alrededor de las 19:00 horas en un inmueble situado en la esquina de las calles Monte Sinaí y Monte Ararat. De acuerdo con reportes preliminares, un percance eléctrico habría originado las llamas que derivaron en el incendio dentro de la vivienda.

Se informó que en el domicilio se encontraban los propietarios al momento del incidente; sin embargo, lograron salir para solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia.