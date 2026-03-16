$!Incendio en una vivienda provoca la movilización de bomberos en el fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Un presunto cortocircuito provocó un incendio en la segunda planta de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán.
El siniestro se registró alrededor de las 19:00 horas en un inmueble situado en la esquina de las calles Monte Sinaí y Monte Ararat. De acuerdo con reportes preliminares, un percance eléctrico habría originado las llamas que derivaron en el incendio dentro de la vivienda.
Se informó que en el domicilio se encontraban los propietarios al momento del incidente; sin embargo, lograron salir para solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán arribaron al lugar para realizar las maniobras correspondientes y sofocar el fuego, el cual dejó únicamente daños materiales y fue controlado en poco tiempo.
Al sitio también acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras los bomberos realizaban las labores para extinguir el incendio.
Hasta el momento se descarta que el siniestro haya sido provocado, aunque las autoridades continúan en el lugar para determinar con precisión las causas del hecho.