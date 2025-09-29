$!Incendio en vivienda de colonia Los Pinos en Culiacán deja solo daños materiales

CULIACÁN. _ Un incendio registrado la mañana de este lunes sorprendió a vecinos de la colonia Los Pinos, luego de que las llamas se originaran en una vivienda de una planta, ubicada entre las calles Río Suchiate y Lerdo de Tejada.

El siniestro, reportado a las 10:35 horas, generó la movilización de cuerpos de emergencia, incluyendo Bomberos Culiacán, Protección Civil, policías municipales y personal de la Sedena.