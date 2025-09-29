$!Incendio en vivienda de colonia Los Pinos en Culiacán deja solo daños materiales

CULIACÁN. _ Un incendio registrado la mañana de este lunes sorprendió a vecinos de la colonia Los Pinos, luego de que las llamas se originaran en una vivienda de una planta, ubicada entre las calles Río Suchiate y Lerdo de Tejada.
El siniestro, reportado a las 10:35 horas, generó la movilización de cuerpos de emergencia, incluyendo Bomberos Culiacán, Protección Civil, policías municipales y personal de la Sedena.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado por un posible cortocircuito. Las llamas alcanzaron una de las ventanas del inmueble, pero fueron contenidas rápidamente por los bomberos, quienes también utilizaron un sistema de ventilación para disipar el humo acumulado.
El incidente dejó solo daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.