$!Incendio en vivienda de la 21 de Marzo deja un menor y una mujer heridos en Culiacán

CULIACÁN. _ Un menor de edad y una mujer resultaron con lesiones la mañana de este viernes tras registrarse el incendio de un cilindro de gas en una vivienda de la colonia 21 de Marzo.
El incidente ocurrió en un inmueble de una sola planta ubicado en la intersección de las calles Calta y Francisco Corneta, en un sector colindante con la zona habitacional militar.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas se encontraban cocinando cuando se produjo un flamazo repentino. El fuego se originó debido a que los tanques de combustible se localizaban en el interior del domicilio, contraviniendo las medidas de seguridad básicas.
Tras el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para controlar el siniestro y auxiliar a los heridos.