$!Incendio en vivienda de la 21 de Marzo deja un menor y una mujer heridos en Culiacán

CULIACÁN. _ Un menor de edad y una mujer resultaron con lesiones la mañana de este viernes tras registrarse el incendio de un cilindro de gas en una vivienda de la colonia 21 de Marzo.

El incidente ocurrió en un inmueble de una sola planta ubicado en la intersección de las calles Calta y Francisco Corneta, en un sector colindante con la zona habitacional militar.