$!Incendio por cortocircuito en colegio privado moviliza a autoridades en La Conquista, Culiacán

Un colegio privado en el sector La Conquista de Culiacán sufrió un incendio por cortocircuito la tarde de este viernes 20 de febrero.

De acuerdo con reportes en el lugar, el origen de las llamas fue un desperfecto en un aire acondicionado del plantel.

Las alertas se emitieron a las autoridades cerca de las 17:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.