$!Incendio reduce a cenizas vivienda en Juan José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS._ Un incendio consumió por completo una vivienda construida a base de madera, lámina y cartón en la Colonia López Vargas, durante la tarde de este sábado 17 de octubre.

La rápida respuesta de los cuerpos de rescate impidió que las llamas se propagaran a las viviendas contiguas y evitó pérdidas humanas.

El reporte a los números de emergencia 911 alertó a las corporaciones sobre un inmueble ardiendo en llamas en el mencionado sector. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Juan José Ríos en coordinación con personal de Protección Civil.

A su llegada, los elementos operativos desplegaron las mangueras y activaron las máquinas de bombeo para hacer frente al fuego que amenazaba con salirse de control.