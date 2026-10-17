$!Incendio reduce a cenizas vivienda en Juan José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS._ Un incendio consumió por completo una vivienda construida a base de madera, lámina y cartón en la Colonia López Vargas, durante la tarde de este sábado 17 de octubre.
La rápida respuesta de los cuerpos de rescate impidió que las llamas se propagaran a las viviendas contiguas y evitó pérdidas humanas.
El reporte a los números de emergencia 911 alertó a las corporaciones sobre un inmueble ardiendo en llamas en el mencionado sector. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Juan José Ríos en coordinación con personal de Protección Civil.
A su llegada, los elementos operativos desplegaron las mangueras y activaron las máquinas de bombeo para hacer frente al fuego que amenazaba con salirse de control.
Durante los trabajos de sofocamiento, los rescatistas detectaron un cilindro de gas LP amarrado en el exterior del domicilio que presentaba una fuga activa, por lo que maniobraron para ponerlo en resguardo y eliminar el riesgo de una explosión.
El incendio fue sofocado en su totalidad sin que se registraran personas lesionadas o intoxicadas, quedando como saldo únicamente pérdidas materiales cuantificadas en miles de pesos.
Hasta el momento se ignoran las causas exactas que detonaron el fuego. Corresponderá a las autoridades competentes realizar el peritaje técnico para esclarecer el origen del siniestro.