Incendio reduce a chatarra dos vehículos en el Centro de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un incendio registrado la tarde de este viernes redujo a chatarra dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle Ignacio Allende, casi esquina con Nezahualcóyotl, en la zona Centro de Los Mochis, generando alarma entre los vecinos y una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

El incidente involucró a una camioneta SUV Cadillac Escalade, modelo 2008, color blanco, y a un automóvil compacto Kia Soul, modelo 2015, color gris, ambos con placas locales.

Ambas unidades terminaron declaradas como pérdida total tras ser consumidas en su totalidad por el fuego.

El reporte a las líneas de emergencia 911 ingresó mientras los elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis laboraban en la sofocación de otro siniestro en una bodega sobre el Bulevar Adolfo López Mateos y la Calle Justicia Social, en el sector Las Fuentes.

A pesar de la simultaneidad de los eventos, personal de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil de Ahome se desplegó hacia el primer cuadro de la ciudad.

A su arribo, constataron que las llamas no solo envolvían las unidades motrices estacionadas afuera de un domicilio, sino que también habían alcanzado la copa de unas palmeras contiguas.

Los bomberos iniciaron de inmediato las maniobras de combate directo para contener las llamas y evitar que la radiación térmica afectara la fachada del inmueble adyacente.

Los cuerpos de auxilio confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni atendidas por intoxicación de humo, solo se reportaron perdidas totales de las unidades.

Respecto al origen del siniestro, las autoridades locales no descartaron ninguna hipótesis.

Se investiga si la conflagración inició por una falla en el sistema eléctrico de una de las unidades o si comenzó en la vegetación y maleza de la banqueta para posteriormente propagarse hacia los automóviles.

Durante las labores de control, la calle fue resguardada por agentes de Tránsito Municipal para garantizar el trabajo de las brigadas de emergencia hasta la total sofocación del fuego.