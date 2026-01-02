$!Incendios afectan vivienda y local comercial en Mazatlán

Dos incendios registrados la mañana de este viernes mantuvieron activos a los Bomberos de Mazatlán.
El primero ocurrió en un local comercial de la colonia Olímpica, sobre la avenida Independencia, a las 08:10 horas. Las llamas se concentraron en un espacio confinado, consumiendo algunos muebles, pero los “tragahumo” lograron evitar que el fuego se propagara al resto del edificio.
Veinte minutos después, a las 08:30 horas, se reportó un incendio en una vivienda de lámina y madera en la colonia Universo, que alcanzó una camioneta estacionada. A pesar de la rápida intervención de los bomberos, la vivienda fue consumida en su totalidad debido a los materiales inflamables con los que estaba construida.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron ambos incendios y no se reportaron personas lesionadas.