Seguridad
|
Incendios

Incendios afectan vivienda y local comercial en Mazatlán

Los siniestros fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron ambos incendios y no se reportaron personas lesionadas
Juvencio Villanueva |
02/01/2026 13:22
02/01/2026 13:22

Dos incendios registrados la mañana de este viernes mantuvieron activos a los Bomberos de Mazatlán.

El primero ocurrió en un local comercial de la colonia Olímpica, sobre la avenida Independencia, a las 08:10 horas. Las llamas se concentraron en un espacio confinado, consumiendo algunos muebles, pero los “tragahumo” lograron evitar que el fuego se propagara al resto del edificio.

$!Incendios afectan vivienda y local comercial en Mazatlán

Veinte minutos después, a las 08:30 horas, se reportó un incendio en una vivienda de lámina y madera en la colonia Universo, que alcanzó una camioneta estacionada. A pesar de la rápida intervención de los bomberos, la vivienda fue consumida en su totalidad debido a los materiales inflamables con los que estaba construida.

$!Incendios afectan vivienda y local comercial en Mazatlán

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron ambos incendios y no se reportaron personas lesionadas.

#Seguridad
#Mazatlán
#Bomberos de Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube