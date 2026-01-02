$!Incendios afectan vivienda y local comercial en Mazatlán

Dos incendios registrados la mañana de este viernes mantuvieron activos a los Bomberos de Mazatlán.

El primero ocurrió en un local comercial de la colonia Olímpica, sobre la avenida Independencia, a las 08:10 horas. Las llamas se concentraron en un espacio confinado, consumiendo algunos muebles, pero los “tragahumo” lograron evitar que el fuego se propagara al resto del edificio.