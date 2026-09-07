Seguridad
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Sustancias destruídas

Incinera FGR más de 900 kilos de droga y destruye 223 tragamonedas en Sinaloa

Autoridades incineraron más de 900 kilos de drogas, entre metanfetamina, cocaína y marihuana, además de 672 litros de sustancias relacionadas con metanfetamina y diacetilmorfina
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/09/2026 15:08
07/09/2026 15:08

CULIACÁN. _ Más de 900 kilogramos y 700 litros de diversas drogas sintéticas y vegetales fueron incinerados por la Fiscalía General de la República en Culiacán, tras ser asegurados en distintas indagatorias realizadas en la entidad.

Entre las sustancias destruidas destacan 411.8 kilogramos y 39.9 litros de clorhidrato de metanfetamina, 145.9 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como 348.9 kilogramos de marihuana y más de 20 kilos de plantas del mismo vegetal.

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Asimismo, se eliminaron 174.9 litros de metanfetamina líquida y 459.9 litros de sustancias con diacetilmorfina.

Durante la diligencia realizada en la capital sinaloense también se inhabilitaron 170 objetos vinculados a actividades ilícitas, entre los que figuran chalecos tácticos, artefactos ponchallantas e inhibidores de señal.

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El procedimiento se desarrolló en instalaciones acondicionadas y contó con la supervisión del Órgano Interno de Control de la dependencia federal.

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En un operativo independiente efectuado en el municipio de Mazatlán, las autoridades destruyeron 223 máquinas tragamonedas que habían sido decomisadas previamente.

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