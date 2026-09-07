$!Incinera FGR más de 900 kilos de droga y destruye 223 tragamonedas en Sinaloa

CULIACÁN. _ Más de 900 kilogramos y 700 litros de diversas drogas sintéticas y vegetales fueron incinerados por la Fiscalía General de la República en Culiacán, tras ser asegurados en distintas indagatorias realizadas en la entidad.
Entre las sustancias destruidas destacan 411.8 kilogramos y 39.9 litros de clorhidrato de metanfetamina, 145.9 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como 348.9 kilogramos de marihuana y más de 20 kilos de plantas del mismo vegetal.
Asimismo, se eliminaron 174.9 litros de metanfetamina líquida y 459.9 litros de sustancias con diacetilmorfina.
Durante la diligencia realizada en la capital sinaloense también se inhabilitaron 170 objetos vinculados a actividades ilícitas, entre los que figuran chalecos tácticos, artefactos ponchallantas e inhibidores de señal.
El procedimiento se desarrolló en instalaciones acondicionadas y contó con la supervisión del Órgano Interno de Control de la dependencia federal.
En un operativo independiente efectuado en el municipio de Mazatlán, las autoridades destruyeron 223 máquinas tragamonedas que habían sido decomisadas previamente.