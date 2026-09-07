$!Incinera FGR más de 900 kilos de droga y destruye 223 tragamonedas en Sinaloa

CULIACÁN. _ Más de 900 kilogramos y 700 litros de diversas drogas sintéticas y vegetales fueron incinerados por la Fiscalía General de la República en Culiacán, tras ser asegurados en distintas indagatorias realizadas en la entidad.

Entre las sustancias destruidas destacan 411.8 kilogramos y 39.9 litros de clorhidrato de metanfetamina, 145.9 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como 348.9 kilogramos de marihuana y más de 20 kilos de plantas del mismo vegetal.