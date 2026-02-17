$!Incineran casi 100 toneladas de sustancias aseguradas por la FGR en Sinaloa

CULIACÁN. _La Fiscalía General de la República incineró casi 100 toneladas de sustancias y precursores químicos, asegurados en distintas labores desplegadas en Sinaloa.

Los materiales destruidos estaban relacionados a carpetas de investigación abiertas por la autoridad federal a causa de distintos delitos.

En total fueron destruidas 18 toneladas 910 kilos 958 gramos y 78 mil 533 litros 290 mililitros de materiales como acetato de calcio, hidróxido de sodio, acetato de plomo, ácido tartárico, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, etanol, alcohol bencílico, ácido acético, nitrato de potasio, sulfato de calcio, tolueno, alcohol metílico, y cianuro de sodio.