$!Incineran más de 29 toneladas de químicos y casi 900 mil pastillas de fentanilo aseguradas en Sinaloa

Autoridades federales llevaron a cabo la incineración de narcóticos, sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación, asegurados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En total fueron destruidas más de 29 toneladas de sustancias y precursores químicos, así como 34 mil 803 litros de insumos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, asegurados en distintos operativos realizados en Sinaloa.