Incineran más de 29 toneladas de químicos y casi 900 mil pastillas de fentanilo aseguradas en Sinaloa

Entre el material incinerado destacan 889 mil 659 pastillas de fentanilo y más de 127 kilogramos de esta misma sustancia que fueron destruidos tras aseguramientos realizados en distintos operativos en la entidad
Noroeste Redacción
02/01/2026 15:32
Autoridades federales llevaron a cabo la incineración de narcóticos, sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación, asegurados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En total fueron destruidas más de 29 toneladas de sustancias y precursores químicos, así como 34 mil 803 litros de insumos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, asegurados en distintos operativos realizados en Sinaloa.

Entre el material incinerado destacan 889 mil 659 pastillas de fentanilo y más de 127 kilogramos de esta misma sustancia en polvo. También fueron eliminados químicos como acetato de plomo, cianuro de sodio, sosa cáustica y alcohol etílico, comúnmente utilizados en laboratorios clandestinos.

El proceso de destrucción se llevó a cabo en instalaciones especializadas del Estado de México, bajo la supervisión del Ministerio Público de la Federación (MPF) y del Órgano Interno de Control (OIC). Peritos en química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) certificaron la legalidad del procedimiento y el pesaje de los materiales antes de su disposición final.

